В России снизилась скорость мобильного интернета

В феврале этого года скорость мобильного интернета в России снизилась на 7% (до 18,3 Мбит/с), если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года. Об этом со ссылкой на отчёт TelecomDaily сообщают «Известия».

Эксперты заявили об этом основываясь на «десятках тысяч замеров» клиентов сервиса «Мегабитус». При этом в Москве в феврале наблюдался рост скорости на 32% — до 34,7 Мбит/с.

Специалисты связывает падение скорости с дефицитом сетевого оборудования, поставки которого в Россию прекратились весной прошлого года. Ещё они отмечают, что операторы сейчас стараются ставить новые базовые станции и обновлять оборудование только в крупных городах.

Именно там самый большой спрос на их услуги. Кроме того, любые сложности со связью в Москве или Петербурге могут стать для оператора источником сёрьезных имиджевых проблем. И, напротив, никто не заметит, если в отдаленном райцентре скорость снизится на 20–30%.

Мобильные операторы при этом заявляют, что скорость мобильного интернета не падала, а даже наоборот — росла.

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Падающая скорость сети — это не только российская проблема. С ней столкнулись и операторы сотовой связи из других стран. Это утверждает источник, который знаком с менеджерами нескольких провайдеров.