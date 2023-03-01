Трой Бейкер, Педро Паскаль и другие — на кадрах восьмого эпизода The Last of Us

HBO представил кадры из восьмого эпизода сериала The Last of Us. На них не только Джоэл и Элли в исполнении Педро Паскаля и Беллы Рэмзи, но и новые персонажи — Скотт Шепард в образе Дэвида и Трой Бейкер в роли Джеймса. Напомним: Трой озвучил Джоэла в оригинальной игре.

Промо-кадры восьмого эпизода The Last of Us

Джоэл и Элли (Педро Паскаль и Белла Рэмзи)

Фото: HBO

Элли (Белла Рэмзи)

Фото: HBO

Дэвид (Скотт Шепард)

Фото: HBO

Джеймс (Трой Бейкер)

Фото: HBO

Восьмая серия с русскими субтитрами выйдет на HBO Max выйдет 6 марта. Она будет длиться 53 минуты. В ней Элли попадёт к каннибалам и встретится с персонажем Троя Бейкера. А финал всего сезона намечен на 13 марта.

Уже известно, что сериал точно получит второй сезон, но вот когда его будут снимать, информации не было. Недавно актёр Педро Паскаль рассказал, что, возможно, производство стартует в этом году.