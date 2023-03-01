The Wolf Among Us 2 перенесли. Игра не выйдет в 2023 году

Telltale Games приняла решение перенести выход The Wolf Among Us 2 на следующий год. Команда разработчиков хочет избежать переработок. Кроме того, они вознамерились перенести проект на движок Unreal Engine 5, что тоже требует массу дополнительного времени и сил.
Создавать игры сложно, поэтому нам нужно время, чтобы всё прошло как надо. Поверьте, никому не выгодно выпускать что-то, что не готово.
Фото: Telltale Games
Глава Telltale Джейми Оттил отметил, что его команда, как и другие студии, столкнулась с массой производственных проблем из-за COVID-19. Разработка игры началась перед самым разгаром пандемии. Сейчас авторы надеются выпустить проект в 2024-м, а грядущим летом они готовят к релизу The Expanse — проект по мотивам одноимённого фантастического сериала и книги.
Сиквел The Wolf Among Us анонсировали ещё в 2017-м, но разработку остановили после банкротства Telltale в 2018 году. Летом 2019-го LCG Entertainment приобрела несколько ключевых активов Telltale и «перезапустила» её под названием Telltale Games со штаб-квартирой в городе Малибу. Через некоторое время стало известно, что The Wolf Among Us 2 всё-таки разрабатывается.
Пять эпизодов первой части The Wolf Among Us вышли в период с 2013 по 2014 годы. Сюжет интерактивного приключения был основан на популярной серии комиксов Fables Билла Уиллингема.
- 1 марта 2023
-
22:30
-
22:10
-
21:43
-
21:10
-
20:49
-
20:20
-
19:41
-
19:02
-
18:34
-
18:03
-
18:03
-
17:55
-
17:28
-
17:10
-
16:39
-
16:10
-
15:33
-
15:24
-
15:05
-
14:51
-
14:40
-
14:18
-
13:53
-
13:23
-
13:07
-
12:50
-
12:43
-
12:12
-
11:41
-
11:15
-
11:00
-
10:47
-
10:17
-
09:44
-
09:03