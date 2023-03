The Wolf Among Us 2 перенесли. Игра не выйдет в 2023 году

Telltale Games приняла решение перенести выход The Wolf Among Us 2 на следующий год. Команда разработчиков хочет избежать переработок. Кроме того, они вознамерились перенести проект на движок Unreal Engine 5, что тоже требует массу дополнительного времени и сил.

Создавать игры сложно, поэтому нам нужно время, чтобы всё прошло как надо. Поверьте, никому не выгодно выпускать что-то, что не готово.

Фото: Telltale Games

Глава Telltale Джейми Оттил отметил, что его команда, как и другие студии, столкнулась с массой производственных проблем из-за COVID-19. Разработка игры началась перед самым разгаром пандемии. Сейчас авторы надеются выпустить проект в 2024-м, а грядущим летом они готовят к релизу The Expanse — проект по мотивам одноимённого фантастического сериала и книги.

Сиквел The Wolf Among Us анонсировали ещё в 2017-м, но разработку остановили после банкротства Telltale в 2018 году. Летом 2019-го LCG Entertainment приобрела несколько ключевых активов Telltale и «перезапустила» её под названием Telltale Games со штаб-квартирой в городе Малибу. Через некоторое время стало известно, что The Wolf Among Us 2 всё-таки разрабатывается.

Новость по теме Telltale дали $ 8 млн на The Wolf Among Us 2 и «Экспансию»

Пять эпизодов первой части The Wolf Among Us вышли в период с 2013 по 2014 годы. Сюжет интерактивного приключения был основан на популярной серии комиксов Fables Билла Уиллингема.