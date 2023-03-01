«Индиану Джонса 5» могут показать за полтора месяца до премьеры
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По данным Variety, компания Disney рассматривает возможность допремьерного показа фильма «Индиана Джонс и колесо судьбы» на Каннском фестивале. В этом году мероприятие пройдёт в период с 16 по 27 мая.
Прошлую часть цикла под названием «Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа» Стивен Спилберг, Джордж Лукас и Харрисон Форд тоже привозили на Каннский кинофестиваль до мировой премьеры. Это было в 2008 году.
В этом году на фестивале могут также впервые показать «Убийцы цветочной луны» Мартина Скорсезе, «Оппенгеймер» Кристофера Нолана и другие яркие ленты.
Фильмы, которые могут впервые показать на Каннском кинофестивале
- «Убийцы цветочной луны», (реж. Мартин Скорсезе).
- «Барби», (Грета Гервиг).
- «Индиана Джонс и колесо судьбы» (реж. Джеймс Мэнголд).
- «Город астероидов» (реж. Уэс Андерсон).
- «Оппенгеймер» ( реж. Кристофер Нолан).
Премьера «Индианы Джонса и колеса судьбы» состоится 30 июня 2023 года. По данным инсайдеров, после этого Disney планирует продолжить франшизу уже без Харрисона Форда.
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