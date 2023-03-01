Tundra Esports вылетела с зимнего мэйджора по Dota 2 в первом раунде

Действующий победитель чемпионата мира The International по Dota 2 Tundra Esports не смог войти в число призёров на первом мэйджоре нового сезона в Перу.

Команда Неты 33 Шапиры в первом раунде нижней сетке плей-офф Lima Major 2023 уступила китайскому коллективу Team Aster, выиграв лишь затяжную вторую карту.

Во втором раунде Team Aster встретится с победителем перуанского дерби между Evil Geniuses и beastcoast, которое начнётся на «Арене 1» в Лиме через несколько минут. Tundra, в свою очередь, осталась за чертой призёров и отправится домой ни с чем.

The Lima Major 2023 по Dota 2 проходит с 22 февраля по 5 марта в столице Перу. Команды разыгрывают призовой фонд в размере $ 500 тыс. и 1900 рейтинговых очков Dota Pro Circuit.