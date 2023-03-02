Состоялась премьера сериала «Король и Шут» про культовую рок-группу
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2 марта в России состоялась премьера сериала «Король и Шут». Первые два эпизода уже можно посмотреть на «Кинопоиске», остальные шесть серий будут выходить еженедельно по четвергам.
Видео доступно на YouTube-канале «Кинопоиск Премьеры». Права на видео принадлежат «Яндексу»
«Король и Шут» рассказывает о становлении одноимённой рок-группы из Санкт-Петербурга. Шоу сочетает в себе экранизацию произошедших с её участниками событий и фантазии по мотивам лора песен группы.
Главные роли в сериале сыграли Константин Плотников («Родитель»), Влад Коноплёв («Мамы чемпионов»), Валери Зоидова («Тётя Марта»), Даниил Вахрушев («Родитель») и Илья Ловкий («Лермонтов»). Шоураннером выступил Дмитрий Нелидов («Конец света», «Последний министр»).
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