Состоялась премьера сериала «Король и Шут» про культовую рок-группу

2 марта в России состоялась премьера сериала «Король и Шут». Первые два эпизода уже можно посмотреть на «Кинопоиске», остальные шесть серий будут выходить еженедельно по четвергам.

Видео доступно на YouTube-канале «Кинопоиск Премьеры». Права на видео принадлежат «Яндексу»

«Король и Шут» рассказывает о становлении одноимённой рок-группы из Санкт-Петербурга. Шоу сочетает в себе экранизацию произошедших с её участниками событий и фантазии по мотивам лора песен группы.

Главные роли в сериале сыграли Константин Плотников («Родитель»), Влад Коноплёв («Мамы чемпионов»), Валери Зоидова («Тётя Марта»), Даниил Вахрушев («Родитель») и Илья Ловкий («Лермонтов»). Шоураннером выступил Дмитрий Нелидов («Конец света», «Последний министр»).