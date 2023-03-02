Из франшизы Star Wars Jedi могут сделать трилогию

Геймдиректор Star Wars Jedi: Survivor и Star Wars Jedi: Fallen Order Стиг Асмуссен пообщался с изданием IGN и заявил, что всегда видел историю Кэла Кестиса в виде трилогии. Судя по всему, после Survivor нас ждёт как минимум ещё одна игра.

По словам Асмуссена, третья часть вполне может получить свою реализацию, если Survivor будет успешна. Асмуссен отметил, что при создании триквела важно показать что-то новое и удивить игроков.

Я всегда хотел видеть это как трилогию. Как мы можем перенести Кэла и его команду в новые места, которых не было ранее?

Также геймдиректор подчеркнул, что триквел, вероятнее всего, будут разрабатывать на Unreal Engine 5, а не на Unreal Engine 4.

Star Wars Jedi: Survivor выйдет 28 апреля на ПК, PS5 и Xbox Series.