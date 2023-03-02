«Человека-муравья 3» начали показывать в кинотеатрах России
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Начиная с сегодняшнего дня в кинотеатрах России стали показывать «Человека-муравья 3». Возможно, найти сеанс на фильм получится не во всех городах, но со временем фильм должен добраться до всех.
Так, сходить на ленту в кино можно в Челябинске, Екатеринбурге и даже в Москве. Где-то используется старый метод с предсеансовым обслуживанием, где-то фильм показывают напрямую. Важно отметить, что дубляж ленты казахстанский — над официальной локализацией в России работа не велась, поэтому услышать голоса, к которым все привыкли, в кинотеатрах не получится.
«Человек-муравей и Оса: Квантомания» получился очень спорным фильмом. Фильм разнесли в пух и прах и уже окрестили самым худшим проектом Marvel Studios.
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