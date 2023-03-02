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Тэрон Эджертон точно не станет новым Джеймсом Бондом

Тэрон Эджертон точно не станет новым Джеймсом Бондом
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Официально новый исполнитель роли Джеймса Бонда ещё не назван, однако фанаты строят собственные догадки и выдвигают своих любимых актёров. Одним из таких стал Тэрон Эджертон, известный по роли Гэри «Эггси» Анвина в комедийном боевике «Kingsman: Секретная служба» и его продолжении «Kingsman: Золотое кольцо».

Недавно Эджертон прокомментировал то, станет ли он новым Бондом. Как оказалось, актёр никогда не встречался с продюсером фильмов об агенте 007 Барбарой Брокколи. Сам Эджертон считает, что вряд ли подходит на такую роль.

Думаю, у них уже есть кто-то на примете, и это не я. Я не участвовал в переговорах и не встречался с Брокколи. Они никогда не спрашивали обо мне. Я просто не думаю, что я подходящий человек для этого. Но знаете, я очень люблю все эти фильмы.
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Последний исполнитель роли Бонда, Дэниел Крейг, попрощался с героем в фильме «Не время умирать».

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