Источник: в пятых «Мстителях» битва между Кангом и Доктором Стрэнджем станет ключевой

Источники издания The Cosmic Circus сообщили, что у Доктора Стрэнджа будет очень важная роль в пятой части «Мстителей». Маг якобы сразится с Кангом Завоевателем один на один, а исход этой битвы будет решающим.
В издании битву между Кангом и Стрэнджем сравнили с противостоянием Железного человека и Таноса. Притом Канг будет считать себя героем, а в Стрэндже он увидит злодея, угрожающего всей мультивселенной. В фильме появится и множество других персонажей, но схватку этих героев считают ключевой.
Пятую часть «Мстителей» снимет режиссёр «Шан-Чи и легенда десяти колец» Дестин Дэниел Креттон. Каст ленты неизвестен, из всего актёрского состава подтверждён только Джонатан Мейджорс — он играет Канга.
Премьера ленты «Мстители: Династия Канга» состоится 2 мая 2025 года
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