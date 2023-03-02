Рэпер 50 Cent сделал публикацию с GTA: Vice City и запутал всех фанатов

Известный рэпер Кёртис Джеймс 50 Cent Джексон в социальных сетях сделал занимательную публикацию. Он опубликовал логотип GTA: Vice City, чем сразу же заинтересовал фанатов.

В качестве подписи рэпер отметил, что объяснит всё позже, и вспомнил про два своих проекта. Он упомянул GLG — это шоу Green Light Gang, которое продюсирует 50 Cent. Также музыкант затронул Power — это парфюм, выпущенный рэпером. А в качестве хештегов Джексон отметил алкогольные напитки.

Как это всё вяжется с GTA: Vice City, пока понять трудно. Фанаты считают, что рэпер намекнул на участие в GTA 6, ведь её действие должно развернуться в Вайс-Сити. Некоторые думают про дополнение к GTA Online или сериал по франшизе. Например, как раз по Vice City.

А что касается алкоголя, то, вероятно, 50 Cent может анонсировать новый напиток, который будет как-то связан с GTA.

Rockstar Games на публикацию пока никак не отреагировала.