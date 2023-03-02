Рэпер 50 Cent сделал публикацию с GTA: Vice City и запутал всех фанатов

Известный рэпер Кёртис Джеймс 50 Cent Джексон в социальных сетях сделал занимательную публикацию. Он опубликовал логотип GTA: Vice City, чем сразу же заинтересовал фанатов.
В качестве подписи рэпер отметил, что объяснит всё позже, и вспомнил про два своих проекта. Он упомянул GLG — это шоу Green Light Gang, которое продюсирует 50 Cent. Также музыкант затронул Power — это парфюм, выпущенный рэпером. А в качестве хештегов Джексон отметил алкогольные напитки.
Как это всё вяжется с GTA: Vice City, пока понять трудно. Фанаты считают, что рэпер намекнул на участие в GTA 6, ведь её действие должно развернуться в Вайс-Сити. Некоторые думают про дополнение к GTA Online или сериал по франшизе. Например, как раз по Vice City.
А что касается алкоголя, то, вероятно, 50 Cent может анонсировать новый напиток, который будет как-то связан с GTA.
Rockstar Games на публикацию пока никак не отреагировала.
- 2 марта 2023
-
12:10
-
11:37
-
11:00
-
10:25
-
09:45
-
09:00
-
08:33
-
00:17
- 1 марта 2023
-
23:00
-
22:30
-
22:10
-
21:43
-
21:10
-
20:49
-
20:20
-
19:41
-
19:02
-
18:34
-
18:03
-
18:03
-
17:55
-
17:28
-
17:10
-
16:39
-
16:10
-
15:33
-
15:24
-
15:05
-
14:51
-
14:40
-
14:18
-
13:53
-
13:23
-
13:07
-
12:50