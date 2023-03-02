В хитовую Hi-Fu Rush сыграли 2 млн человек

Авторы хита Hi-Fu Rush из студии Tango Gameworks сообщили, что с момента релиза в игру сыграли 2 млн человек. Напомним, релиз состоялся 25 января сразу же после анонса.

Разработчики поблагодарили игроков за бешеную поддержку и отметили, что достичь подобных результатов без них бы точно не вышло.

Фото: Bethesda

А ещё вчера Hi-Fi Rush получила свежий апдейт. Он добавил в игру фоторежим, в котором можно детально настраивать позу главного героя, а также накладывать различные эффекты, рамки, менять цвет одежды и многое другое. Помимо этого, патч также улучшил производительность и исправил ряд ошибок.

Hi-Fu Rush — ритм-экшен, который полюбился геймерам за счёт бодрого геймплея и визуальной составляющей. Проект доступен на ПК, Xbox One и Xbox Series. Также тайтл попал в Game Pass.