Средняя стоимость смартфона в России резко упала ниже 20 тыс. рублей

В 2022 году средняя цена смартфона в России просела почти на 20% — до отметки ниже 20 тыс. рублей. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на исследования рынка.
Так, в GS Group сообщили, что за год показатель снизился с 23 300 до 19 200 рублей. Согласно подсчётам Telecom Daily, средняя цена смартфона в прошлом году составила 19 500 рублей, тогда как годом ранее она была на 15% выше. По данным Wildberries, средний чек в 2022 году составил 15 000 рублей за смартфон.
Эксперты отмечают, что такая динамика не отразилась на стоимости флагманских смартфонов. К падению цен привело именно резкое сокращение ассортимента дорогих моделей ушедших из России брендов Apple и Samsung, в то время как поставки бюджетных устройств Tecno, Itel и прочих только росли.
Всего в 2022 году в стране приобрели 24,5 млн смартфонов — это на 18% меньше, чем годом ранее. Около 65% всего рынка заняли китайские устройства, в том числе бренды Xiaomi, Realme, Tecno.
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