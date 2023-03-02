Sony стала крупнейшим клиентом AMD за годы из-за высоких продаж PS5

В 2022 году Sony смогла наладить производство и поставки PlayStation 5, благодаря чему консоль наконец-то можно найти в свободной продаже. Кроме того, популярность PS5 сыграла на руку AMD — американская компания продала Sony процессоров на сумму более $ 3,7 млрд.

Это 16% от годовой выручки американского производителя в 2022 году. Таким образом, Sony стала крупнейшим клиентом AMD за последние годы. Росту выручки игрового сегмента также поспособствовали продажи Xbox Series, которые также используют процессоры американского гиганта, однако там цифры куда ниже.

Как сообщает издание VGChartz, общие продажи PlayStation 5 на февраль достигли отметки в 31,77 млн устройств. Отгрузки Xbox Series тем временем совсем недавно превысили 20 млн штук.