Из AppStore удалили приложения «Тинькофф», «Уралсиба» и других банков

СМИ, включая газету «Ведомости» и издание Vc.ru, обратили внимание, что из AppStore пропали приложения различных банков. В их числе «Тинькофф», «Уралсиб», «Зенит», «Левобережный» и «Приморье».

Если попытаться поискать приложения через смартфон, то ничего не выйдет. Также из магазина Apple пропало приложение «Тинькофф Инвестиции». Судя по всему, удаление связано с новыми санкциями, наложенными в феврале этого года.

В «Тинькофф» заверили, что уже скачанные приложения продолжат работать на устройствах без особых проблем. Также в банке отметили, что скоро расскажут, как безопасно скачать приложения.

Скоро вернёмся с подробностями о том, как безопасно скачать приложения, и ответим на другие важные вопросы.

В Apple ситуацию не комментировали.