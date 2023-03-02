Из AppStore удалили приложения «Тинькофф», «Уралсиба» и других банков
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СМИ, включая газету «Ведомости» и издание Vc.ru, обратили внимание, что из AppStore пропали приложения различных банков. В их числе «Тинькофф», «Уралсиб», «Зенит», «Левобережный» и «Приморье».
Если попытаться поискать приложения через смартфон, то ничего не выйдет. Также из магазина Apple пропало приложение «Тинькофф Инвестиции». Судя по всему, удаление связано с новыми санкциями, наложенными в феврале этого года.
В «Тинькофф» заверили, что уже скачанные приложения продолжат работать на устройствах без особых проблем. Также в банке отметили, что скоро расскажут, как безопасно скачать приложения.
Скоро вернёмся с подробностями о том, как безопасно скачать приложения, и ответим на другие важные вопросы.
В Apple ситуацию не комментировали.
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