Раскрыты первые детали экранизации Silent Hill 2 от режиссёра «Сайлент Хилла»

В феврале в атмосфере секретности начались съёмки фильма Return to Silent Hill («Возвращение в Сайлент Хилл»). За постановку отвечает режиссёр культовой экранизации 2006 года Кристоф Ган, а сюжет будет отталкиваться от истории культовой второй части серии. Каких-либо других деталей у ленты пока нет.

Немецкий финансовый партнёр фильма FFF Bayern раскрыл первые детали картины. Судя по синопсису, Кристоф Ган внесёт некоторые изменения в оригинальный сюжет.

Ведомый тенями своего прошлого, Джеймс Сандерленд возвращается в Сайлент Хилл, чтобы найти свою потерянную любовь, Мэри Крейн. Но тёмный, унылый городишко уже не то место, каким он его запомнил.

На своём пути герой встретит персонажей, которые кажутся ему слишком знакомыми, и они же пытаются отвлечь его от поисков Мэри. Чем дольше он ищет девушку, тем больше он начинает задаваться вопросом: реальность ли это или он попал в тёмный подземный мир Джейкоба Крейна?

В оригинальной Silent Hill 2 фамилия у Мэри была такая же, как и у Джеймса — Сандерленд. Кроме того, в игре не было никакого Джейкоба Крейна, который, видимо, как-то связан с его любовью. Судя по всему, эту тайну зрители раскроют уже после премьеры фильма. Когда она состоится, неизвестно.

Помимо сюжетных деталей, на сайте FFF Bayern сообщается, что одну из главных ролей в фильме исполнит Джереми Ирвин — звезда фильма «Боевой конь» Стивена Спилберга. Возможно, именно ему и досталась роль Джеймса Сандерленда.