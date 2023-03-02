Игроки очень недовольны новым дополнением к Destiny 2. У Lightfall рекордно низкий рейтинг

Свежее дополнение для Destiny 2 вышло на днях, и вокруг него был большой ажиотаж — к сожалению, он не оправдался. Поклонники шутера оказались очень недовольны расширением Lightfall, которое уже получило рекордно низкий рейтинг среди DLC от пользователей Steam.

Forsaken (2018) — 53%

Shadowkeep (2019) — 35%

Beyond Light (2020) — 50%

The Witch Queen (2022) — 76%

Lightfall (2023) — 30%.

Причин для недовольства масса. Игроки жалуются на сюжет, структуру кампании, бесполезный новый подкласс, повторное использование известного оружия и экипировки, чрезмерную сложность, ставку на стрельбу и слишком долгую перезарядку способностей. Позитивных моментов многие даже не отмечают.

Мы прямо сейчас проходим кампанию «Конца Света», и всё вышесказанное правда. Если помните наш обзор прошлого дополнения — мы его хвалили за новый тип сложности. Так вот, в Lightfall даже её умудрились сломать. Подробный текст про дополнение ждите в обозримом будущем.

Пользователи Steam напоминают, что изначально именно «Конец Света» должен был стать сюжетным финалом 10-летней фазы Destiny — и ощущается, что как минимум именно сюжет дополнения просто «распилили». Истинный финал ожидается через год в дополнении The Final Shape.