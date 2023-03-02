Sony заставляют раскрыть важные документы из-за сделки Microsoft и Activision Blizzard

Страсти в сделке между Microsoft и Activision Blizzard накаляются. В начале февраля Microsoft запрашивала у Sony внутренние документы, чтобы выступить в суде по поглощению, однако та отказалась. А теперь, похоже, у компании нет выбора.

СМИ сообщили, что Федеральная торговая комиссия США посчитала нужным раскрытие документов Sony. Компания выступила против этого, отметив, что Microsoft запрашивает слишком крупный объём данных, но в суде с этим не согласились.

Несмотря на запрос, Sony не будет раскрывать документ, в котором говорится о работе Джима Райана и его подопечных. Также компания пыталась объяснить отказ предоставления большой тратой денег, а некоторые данные есть только на японском языке — на их перевод тоже нужны ресурсы. Эти обстоятельства судья не учёл.

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Еврокомиссия вынесет вердикт по сделке до 25 апреля. До этого же времени решение нужно озвучить Новой Зеландии и Великобритании.

Sony яро выступает против сделки, так как считает, что тогда Microsoft получит сильное преимущество и через несколько лет заберёт Call of Duty. Ранее американская корпорация предлагала оставить франшизу на 10 лет.