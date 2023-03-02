Хардкорный экшен про восточные единоборства Sifu выйдет в Steam и на Xbox в конце марта

Cтудия Sloclap выпустила новый трейлер Sifu и наконец объявила дату выхода игры в Steam и на консолях Xbox. Хардкорный экшен доберётся до пользователей 28 марта.

Видео доступно на YouTube-канале IGN. Права на видео принадлежат Sloclap

Вместе с релизом игры в Steam и на Xbox для игры выйдет очередное бесплатное обновление, которое добавит в игру дополнительный режим «Арены». В нём предстоит сражаться с врагами в ограниченном пространстве, а за успешные выступление игроки смогут открыть дополнительные модификаторы, костюмы и читы.

Sifu — хардкорный экшен про восточные единоборства от инди-студии Sloclap, поступивший в продажу 8 февраля на ПК в Epic Games Store и на консолях PlayStation. Экшен уже привлёк и Голливуд: по игре анонсировали экранизацию от соавтора «Джона Уика» Дерека Кольстада.