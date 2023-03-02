Вышел трейлер мультсериала «Агент Элвис» про Элвиса Пресли в роли шпиона

Netflix опубликовал полноценный трейлер мультсериала «Агент Элвис». Ранее выходил тизер, а в трейлере можно увидеть больше кадров проекта и лучше с ним познакомиться. Главным героем проекта, как можно понять по названию, стал Элвис Пресли.

Сюжет мультсериала посвятили Пресли в роли шпиона. В проекте нам покажут, как культовый музыкант становится «королём» рок-н-ролла и пытается работать на правительство в роли агента.

Видео доступно на YouTube-канале Netflix. Права на видео принадлежат Netflix.

Шоураннером выступил Майк Арнольд, который был соавтором мультфильма «Арчер». Озвучил Элвиса, кстати, Мэттью Макконахи.

В «Агенте Элвисе» будет 10 эпизодов. Премьера проекта состоится уже 17 марта — выйдут сразу все серии.