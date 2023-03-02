В России хотят заместить весь контент ушедших западных компаний за три года
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Председатель совета директоров «Союзмультфильма» Юлиана Слащева заявила, что киностудия увеличила объёмы производства и вышла на создание свыше 2 тыс. минут анимации, или 300 эпизодов сериалов в год.
Если отечественные компании тоже подтянутся на такой высокий уровень, то весь ушедший контент крупных голливудских студий российские производители смогут заменить примерно за три года.
Если мы сможем, а мы надеемся, что сможем, сохранить такой объём производства, то это будет много. Если вся отрасль будет так же наращивать производство и на это будут деньги в индустрии, то я думаю, что мы за три года сможем заместить в часах тот объём контента, который был забран.
Слащева отметила, что киностудия продолжает следовать за интересами и запросами зрителей. Особенно девушка выделила успех недавнего «Чебурашки», который собрал более 6,6 млрд рублей.
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