В России хотят заместить весь контент ушедших западных компаний за три года

Председатель совета директоров «Союзмультфильма» Юлиана Слащева заявила, что киностудия увеличила объёмы производства и вышла на создание свыше 2 тыс. минут анимации, или 300 эпизодов сериалов в год.

Если отечественные компании тоже подтянутся на такой высокий уровень, то весь ушедший контент крупных голливудских студий российские производители смогут заменить примерно за три года.

Если мы сможем, а мы надеемся, что сможем, сохранить такой объём производства, то это будет много. Если вся отрасль будет так же наращивать производство и на это будут деньги в индустрии, то я думаю, что мы за три года сможем заместить в часах тот объём контента, который был забран.

Слащева отметила, что киностудия продолжает следовать за интересами и запросами зрителей. Особенно девушка выделила успех недавнего «Чебурашки», который собрал более 6,6 млрд рублей.