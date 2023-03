Скоро из библиотеки PS Plus уберут девять бесплатных игр

Совсем скоро из подписок PS+ Extra, Deluxe и Premium исчезнут сразу девять игр. Уже 13 марта из сервиса пропадёт симулятор реслинга WWE 2K22, а инди-приключение про отважного мышонка Ghost of a Tale, симулятор ходьбы The Vanishing of Ethan Carter и ещё шесть проектов исчезнут 21 марта.

Удалят из каталога PS+ Extra, Deluxe и Premium 13 марта

WWE 2K22 (PS4)

Удалят из каталога PS+ Extra, Deluxe и Premium 21 марта

Monster Energy Supercross – The Official Videogame 5 (PS4 и PS5)

Victor Vran Overkill Edition (PS4)

Velocibox (PS4)

The Vanishing of Ethan Carter (PS4)

Override 2: Super Mech League (PS5)

Ghost of a Tale (PS4)

Dungeons (PS4)

Danger Zone (PS4)

При этом в каталоге Essential уже 7 марта появятся Battlefield 2042, Minecraft Dungeons и Code Vein. А 21 марта каталог Extra, Deluxe и Premium пополнят Rainbow Six Extraction, Tchia, Immortals Fenyx Rising, Ghostwire: Tokyo, Uncharted: Legacy of Thieves Collection и другие проекты.