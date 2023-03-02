Первые зрители в восторге от сериала «Король и Шут»
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Сегодня в России состоялась премьера сериала «Король и Шут». На «Кинопоиске» вышли сразу две серии, а остальные шесть эпизодов будут выходить еженедельно, по четвергам. Аудитория приняла шоу тепло — на момент написания этой новости у него 8,3 балла из 10-ти возможных. Рейтинг основан на более чем 11 тыс. оценок.
Наш обозреватель Даниил Кортез тоже доволен сериалом. Он высоко оценил и игру актёров, и атмосферу, а также, конечно, великолепную музыку.
Это удивительный сериал на стыке, кажется, вообще всего. Грязный панк-байопик с 18+ контентом. Драма людей, не принятых обществом «нормальных», но вырастивших целое поколение добродушных психов. Душевное, злобное и откровенно смешное фэнтези в духе старых копеечных шоу про подземелья и драконов.
«Король и Шут» рассказывает о становлении одноимённой рок-группы из Санкт-Петербурга. Шоу сочетает в себе экранизацию происходивших с её участниками событий и фантазии по мотивам лора песен группы.
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