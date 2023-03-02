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Джоэла в The Last of Us мог сыграть чернокожий актёр Махершала Али

Джоэла в The Last of Us мог сыграть чернокожий актёр Махершала Али
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Авторы сериала The Last of Us на роль Джоэла рассматривали оскароносного чернокожего актёра Махершалу Али. Об этом рассказал Джеффри Пирс, который сыграл Томми в оригинальной игре, а также Перри в шоу от HBO.

Сначала они говорили с Махершалой Али о роли Джоэла. Это был очевидный сигнал к тому, что мне дадут роль Томми. Когда они выбрали Педро, я понял, что да, этого точно не случится. Я старше Педро Паскаля. Так что я не питал никаких иллюзий на счёт и роли Джоэла.

Махершала Али — один из уважаемых актёров современного Голливуда. У артиста уже есть два «Оскара». Зрители хорошо знают его по ярким ролям в фильмах «Зелёная книга», «Загадочная история Бенджамина Баттона», а также по работе в сериалах «Настоящий детектив» и «Карточный домик».

HBO представил кадры из восьмого эпизода сериала The Last of Us. На них есть не только Джоэл и Элли в исполнении Педро Паскаля и Беллы Рэмзи, но и новые персонажи — Скотт Шепард в образе Дэвида и Трой Бейкер в роли Джеймса. Напомним, Трой озвучил Джоэла в оригинальной игре.

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