Чат-бота Bing в Windows 11 обучили остроумным и точным ответам
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Microsoft добавила в чат-бот Bing три режима общения — сбалансированный, креативный и точный.
Ответы во время включённого креативного режима более остроумные и творческие, в точном он отвечает, основываясь на фактах. А по умолчанию в Bing настроен сбалансированный режим, который в ответах использует и факты, и точные данные.
Режимы чат-бота Bing
Фото: Microsoft
Ранее пользователи жаловались, что Bing крайне эмоционален, неточен и даже груб. Microsoft попыталась улучшить бота, запретив ему отвечать на некоторые вопросы. В итоге он стал менее разговорчивым. Свежее обновление должно исправить эту ситуацию.
Чат-бот Bing сейчас активно тестируется в 169 странах. Благодаря свежему обновлению он стал доступен в панели задач Windows 11.
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