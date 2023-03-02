Чат-бота Bing в Windows 11 обучили остроумным и точным ответам

Microsoft добавила в чат-бот Bing три режима общения — сбалансированный, креативный и точный.

Ответы во время включённого креативного режима более остроумные и творческие, в точном он отвечает, основываясь на фактах. А по умолчанию в Bing настроен сбалансированный режим, который в ответах использует и факты, и точные данные.

Режимы чат-бота Bing

Фото: Microsoft

Ранее пользователи жаловались, что Bing крайне эмоционален, неточен и даже груб. Microsoft попыталась улучшить бота, запретив ему отвечать на некоторые вопросы. В итоге он стал менее разговорчивым. Свежее обновление должно исправить эту ситуацию.

Чат-бот Bing сейчас активно тестируется в 169 странах. Благодаря свежему обновлению он стал доступен в панели задач Windows 11.