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Marvel's Guardians of the Galaxy, Undertale, Goat Simulator и другие игры скоро удалят из подписки Game Pass

«Стражи Галактики» и ещё шесть игр скоро удалят из подписки Game Pass
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На консолях и в приложении Xbox на ПК появилась информация о том, что 16 марта из библиотеки Game Pass уберут приключение Marvel's Guardians of the Galaxy, а также ироничную Undertale, первую часть Goat Simulator и другие игры.

Игры, которые покинут Game Pass 16 марта

  • Marvel's Guardians of the Galaxy.
  • Undertale.
  • Goat Simulator.
  • Kentucky Route Zero.
  • Paradise Killer.
  • Zero Escape: The Nonary Games.
  • Young Souls.

Фото: Microsoft

3 марта подписчики Game Pass смогут бесплатно играть в новый боевик Wo Long: Fallen Dynasty. Это экшен в фэнтезийном Китае от авторов Nioh. В целом критики очень тепло приняли новинку: на агрегаторе Opencritic у игры 86 баллов из 100 на основе 32 обзоров.

Пресса в один голос хвалит боевую систему, харизматичных персонажей и эпичную музыку. Критике подверглось в основном техническое состояние игры: баги и просадки частоты кадров встречаются как на ПК, так и на PS5 с Xbox Series.

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