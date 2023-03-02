«Стражи Галактики» и ещё шесть игр скоро удалят из подписки Game Pass

На консолях и в приложении Xbox на ПК появилась информация о том, что 16 марта из библиотеки Game Pass уберут приключение Marvel's Guardians of the Galaxy, а также ироничную Undertale, первую часть Goat Simulator и другие игры.

Игры, которые покинут Game Pass 16 марта

Marvel's Guardians of the Galaxy.

Undertale.

Goat Simulator.

Kentucky Route Zero.

Paradise Killer.

Zero Escape: The Nonary Games.

Young Souls.

Фото: Microsoft

3 марта подписчики Game Pass смогут бесплатно играть в новый боевик Wo Long: Fallen Dynasty. Это экшен в фэнтезийном Китае от авторов Nioh. В целом критики очень тепло приняли новинку: на агрегаторе Opencritic у игры 86 баллов из 100 на основе 32 обзоров.

Пресса в один голос хвалит боевую систему, харизматичных персонажей и эпичную музыку. Критике подверглось в основном техническое состояние игры: баги и просадки частоты кадров встречаются как на ПК, так и на PS5 с Xbox Series.