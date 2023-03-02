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Сериал «Уэнсдей» сильно повлиял на стиль Дженны Ортеги

Сериал «Уэнсдей» сильно повлиял на стиль Дженны Ортеги
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Звезда сериала «Уэнсдей» Дженна Ортега призналась, что главная героиня сильно повлияла на её стиль и внешность. Юная актриса во время работы над шоу незаметно для себя начала носить только чёрное, в результате её шкаф «потерял цвет».

Ортега отметила, что другие её героини были не такими стильными. А мода, которой следует Уэнсдей Аддамс, девушку очень вдохновляет. Недавно актриса стала новым лицом бренда adidas, в результате она полюбила и вещи фиолетового цвета и различных тёмных оттенков.

После «Уэнсдей» я не ношу многоцветную одежду. Теперь я чувствую, что склоняюсь к более тёмным и земным тонам. Они мне нравятся потому, что они действительно хорошо смотрятся на всех, но в то же время подталкивают пробовать что-то новое.

На церемонии награждения Гильдии киноактёров США Дженна Ортега поразила аудиторию стильным чёрным обтягивающим платьем.

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