Сербский режиссёр Эмир Кустурица госпитализирован в больницу
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Популярный сербский режиссёр и музыкант Эмир Кустурица попал в больницу с переломом ноги. Он сломал её недалеко от построенного им посёлка Дрвенград, который располагается в горах на западе Сербии. Об этом постановщик рассказал «РИА Новости».
Какая ирония судьбы: человек, проведший столько концертов, множество раз поднимавшийся на сцену, пилот вертолёта, поскользнулся на обычном промёрзлом дереве. Когда я упал, сломал сустав в двух местах, правая нога буквально вывернулась. Хорошо, что рядом оказался человек, которой смог несколько вправить её.
Сейчас Кустурица находится в ортопедическом институте Баница в Белграде. Ему назначили операцию, которую проведут уже сегодня, 2 марта.
Несмотря на травму, Эмир всё ещё планирует посетить российский фестиваль кинематографических дебютов «Дух огня». Осенью прошлого года постановщика утвердили президентом фестиваля. Мероприятие стартует 3 марта, Кустурица будет на нём в гипсе.
Эмир Кустурица давно прославился как режиссёр ярких, музыкальных, драматичных и при этом самобытных картин. В его фильме «Аризонская мечта» главную роль исполнил Джонни Депп. В копилке постановщика масса наград, в том числе целых пять «Пальмовых ветвей».
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