Грогу на съёмках «Мандалорца» управляют сразу пять человек — и другие детали сериала

Рик Фамуйива срежиссировал первый эпизод третьего сезона сериала «Мандалорец». Ещё его назначили исполнительным продюсером шоу. Рик недавно рассказал, как он координировал работу малыша Йоды, которого теперь называют Грогу.

Он похвалил создателей куклы Грогу, заявив, что она способна передавать весь эмоциональный спектр. Марионеткой управляют сразу пять человек. Постановщик отметил, что он нашёл с ними общий язык и им удалось снова воплотить образ загадочного малыша Йоды так, чтобы он захватил зрительское внимание.

Приходилось общаться с пятью людьми, которые управляют персонажем. Работа одного человека — двигать руками, а другого — просто шевелить бровями — но каким-то образом они как единое целое, и все они кивают, разговаривают и отвечают в унисон.

Рик заявил, что он не разговаривает с самой куклой. Для него это было бы слишком сюрреалистично.

Я ещё не дошёл до того, чтобы разговаривать с марионеткой. Но я взаимодействую с кукловодами, обычно начиная разговор с фразы: «Хорошо, давайте, вот сцена. Давайте приступим к ней».

Аудитория первую серию третьего сезона «Мандалорца» приняла смешанно. Пользователи отмечают, что сериал так и остался отличным. Людям нравятся спецэффекты, атмосфера и музыка. По мнению других фанатов, первая серия нового сезона шоу получилась «тупой, поверхностной и ленивой».