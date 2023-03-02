Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Авторы Dead Island 2 показали сразу 14 минут геймплея зомби-экшена

Авторы Dead Island 2 показали сразу 14 минут геймплея зомби-экшена
Комментарии

Deep Silver выпустила большой ролик, посвящённый грядущей Dead Island 2. В 14-минутном видео авторы рассказали о геймплейных особенностях экшена, показали жестокую боевую систему и поделились новыми деталями проекта.

Видео доступно на YouTube-канале Epic Games. Права на видео принадлежат Deep Silver.

Судя по ролику, пользователей ждёт действительно бодрый геймплей, сочетающий в себе оружие как ближнего, так и дальнего боя. Ролик также оставляет надежду на интересный сюжет, однако здесь деталей пока немного. Известно, что местом действия станет Лос-Анджелес, а главному герою предстоит выжить в наполненном зомби мегаполисе.

Dead Island 2 выходит 21 апреля на ПК в Epic Games Store, PS5, PS4, Xbox Series и Xbox One.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023