Авторы Dead Island 2 показали сразу 14 минут геймплея зомби-экшена
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Deep Silver выпустила большой ролик, посвящённый грядущей Dead Island 2. В 14-минутном видео авторы рассказали о геймплейных особенностях экшена, показали жестокую боевую систему и поделились новыми деталями проекта.
Видео доступно на YouTube-канале Epic Games. Права на видео принадлежат Deep Silver.
Судя по ролику, пользователей ждёт действительно бодрый геймплей, сочетающий в себе оружие как ближнего, так и дальнего боя. Ролик также оставляет надежду на интересный сюжет, однако здесь деталей пока немного. Известно, что местом действия станет Лос-Анджелес, а главному герою предстоит выжить в наполненном зомби мегаполисе.
Dead Island 2 выходит 21 апреля на ПК в Epic Games Store, PS5, PS4, Xbox Series и Xbox One.
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