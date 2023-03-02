Авторы Dead Island 2 показали сразу 14 минут геймплея зомби-экшена

Deep Silver выпустила большой ролик, посвящённый грядущей Dead Island 2. В 14-минутном видео авторы рассказали о геймплейных особенностях экшена, показали жестокую боевую систему и поделились новыми деталями проекта.

Видео доступно на YouTube-канале Epic Games. Права на видео принадлежат Deep Silver.

Судя по ролику, пользователей ждёт действительно бодрый геймплей, сочетающий в себе оружие как ближнего, так и дальнего боя. Ролик также оставляет надежду на интересный сюжет, однако здесь деталей пока немного. Известно, что местом действия станет Лос-Анджелес, а главному герою предстоит выжить в наполненном зомби мегаполисе.

Dead Island 2 выходит 21 апреля на ПК в Epic Games Store, PS5, PS4, Xbox Series и Xbox One.