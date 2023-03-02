«Джону Уику 4» с Киану Ривзом предрекают рекордный старт во всей серии

Как сообщают аналитики, «Джон Уик 4» может стать самым кассовым фильмом во франшизе. По итогам предзаказов билетов и других факторов лента только в США может собрать от $ 60 млн до $ 70 млн за первый уикенд.

Если прогноз аналитиков сбудется, то четвёртая часть покажет крупнейший старт в серии боевиков с Киану Ривзом. Сейчас рекорд принадлежит «Джону Уику 3», который стартовал с $ 56,8 млн в США, а общие сборы в итоге превысили $ 328 млн. Судя по всему, новому рекорду быть.

Премьера «Джона Уика 4» состоится 24 марта 2023 года в кинотеатрах по всему миру. До России лента доберётся 23-го числа — за сутки до мировой премьеры. Лента станет самым длинным фильмом в серии с хронометражем в 2 часа 49 минут.