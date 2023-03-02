Второй сезон шоу о динозаврах «Доисторическая планета» от автора «Мандалорца» выйдет в мае

Apple объявила о продлении документального сериала «Доисторическая планета» про динозавров и других необычных существ, живших на Земле 66 млн лет назад. Второй сезон выйдет уже 22 мая на Apple TV+.

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Новые динозавры. Новые места обитания. Новый сезон. «Доисторической планеты» возвращается 22 мая.

Как рассказали авторы сериала, в продолжении зрители увидят новые виды динозавров, которых зрителям раньше не показывали. Судя по всему, ведущим вновь выступит Дэвид Аттенборо, британский телеведущий и натуралист, один из пионеров документальных фильмов о природе.

К продюсированию вернётся Джон Фавро, создатель «Мандалорца» и режиссёр «Железного человека». Первый сезон «Доисторической планеты» вышел в конце мая 2022 года и стал одним из самых популярных шоу на Apple TV+.