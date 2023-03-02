Второй сезон шоу о динозаврах «Доисторическая планета» от автора «Мандалорца» выйдет в мае
Поделиться
Apple объявила о продлении документального сериала «Доисторическая планета» про динозавров и других необычных существ, живших на Земле 66 млн лет назад. Второй сезон выйдет уже 22 мая на Apple TV+.
Фото: Twitter
Новые динозавры. Новые места обитания. Новый сезон. «Доисторической планеты» возвращается 22 мая.
Как рассказали авторы сериала, в продолжении зрители увидят новые виды динозавров, которых зрителям раньше не показывали. Судя по всему, ведущим вновь выступит Дэвид Аттенборо, британский телеведущий и натуралист, один из пионеров документальных фильмов о природе.
К продюсированию вернётся Джон Фавро, создатель «Мандалорца» и режиссёр «Железного человека». Первый сезон «Доисторической планеты» вышел в конце мая 2022 года и стал одним из самых популярных шоу на Apple TV+.
Комментарии
- 2 марта 2023
-
19:56
-
19:35
-
19:05
-
18:50
-
18:31
-
18:30
-
18:18
-
17:49
-
17:47
-
17:12
-
16:41
-
16:16
-
15:49
-
15:26
-
15:18
-
15:14
-
14:52
-
14:39
-
14:30
-
14:05
-
13:45
-
13:36
-
13:32
-
13:03
-
12:48
-
12:36
-
12:10
-
11:37
-
11:00
-
10:25
-
09:45
-
09:00
-
08:33
-
00:17
- 1 марта 2023
-
23:00
Партнерский контент