Готический замок и безумные культисты — в новом геймплее ремейка Resident Evil 4

На YouTube-канале VGC вышел свежий геймплейный ролик, посвящённый ремейку Resident Evil 4. Журналисты показали начало второй половины игры. Леон с Эшли отбиваются от различных монстров и сумасшедших культистов, которые обитают в готическом замке семейства Салазаров.

В видео также можно увидеть битву с массивным и мощным Вердуго — он охранник Салазара, который впервые встречается в подвале замка. Ещё в видео есть отрывок из напряжённой схватки на ножах с воякой Джеком Краузером. Джек – бывший напарник Леона, который примкнул к стороне зла.

Новый геймплей ремейка Resident Evil 4

Видео доступно на YouTube-канале VGC. Права на видео принадлежат Capcom.

Ремейк Resident Evil 4 будет почти во всём верен оригинальной Resident Evil 4, однако авторы внесут в проект некоторые современные элементы и некоторые изменения в сюжете, однако значительного расхождения с историей, конечно же, не будет.

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Ремейк Resident Evil 4 выйдет 24 марта на ПК, PS4, PS5 и Xbox Series.