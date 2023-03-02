Вышел первый трейлер «Особняка с привидениями» с Дэнни Де Вито и Оуэном Уилсоном

Disney выпустила первый тизер-трейлер фильма «Особняк с привидениями». Это будет уже вторая экранизация аттракциона из Диснейленда.
Видео доступно на YouTube-канале Walt Disney Studios. Права на видео принадлежат Walt Disney Studios.
«Особняк с привидениями» расскажет историю матери-одиночки, которая переезжает вместе со своим сыном в странный особняк, который оказывается гораздо больше, чем кажется. Она решает обратиться к священнику и историку, чтобы они помогли изгнать нечистую силу из недавно купленного дома.
Главные роли в картине сыграли Розарио Доусон («Сорвиголова»), Оуэн Уилсон («Оуэн Уилсон»), Дэнни Де Вито («Близнецы») и Джаред Лето («Морбиус»). Режиссёром выступил Джастин Симиен («Мои волосы хотят убивать»).
Премьера «Особняка с привидениями» состоится 28 июля в кинотеатрах всего мира.
- 2 марта 2023
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