Вышел первый трейлер «Особняка с привидениями» с Дэнни Де Вито и Оуэном Уилсоном

Disney выпустила первый тизер-трейлер фильма «Особняк с привидениями». Это будет уже вторая экранизация аттракциона из Диснейленда.

Видео доступно на YouTube-канале Walt Disney Studios. Права на видео принадлежат Walt Disney Studios.

«Особняк с привидениями» расскажет историю матери-одиночки, которая переезжает вместе со своим сыном в странный особняк, который оказывается гораздо больше, чем кажется. Она решает обратиться к священнику и историку, чтобы они помогли изгнать нечистую силу из недавно купленного дома.

Главные роли в картине сыграли Розарио Доусон («Сорвиголова»), Оуэн Уилсон («Оуэн Уилсон»), Дэнни Де Вито («Близнецы») и Джаред Лето («Морбиус»). Режиссёром выступил Джастин Симиен («Мои волосы хотят убивать»).

Премьера «Особняка с привидениями» состоится 28 июля в кинотеатрах всего мира.