Paradox открыла предзаказы стратегии Age of Wonders 4. Купить игру можно и в России
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Paradox опубликовала сюжетный трейлер Age of Wonders 4 и открыла предзаказы на игру.
Видео доступно на YouTube-канале Paradox Interactive. Права на видео принадлежат Paradox Interactive.
Так, в России стратегию можно купить в Steam по цене в 1600 рублей. За предзаказ игроки получат доступ к правителю Арику Рексу, верховному королю тигранов, и его снаряжению: латным доспехам, императорскому плащу и короне Атлы.
Страница с предзаказом Age of Wonders 4 в Steam
Фото: Steam
В расширенное издание Premium Edition войдёт одеяние архимага, а также абонемент, включающий в себя четыре дополнения:
- Dragon Dawn — добавит в игру рептилий, новый тип правителя и новые магические книги. Релиз в третьем квартале 2023 года;
- Empires and Ashes — добавит в игру новую культуру, новые магические книги, дополнительные возможности для построения империи и новый сюжетный мир. Релиз в четвёртом квартале 2023 года;
- Primal Fury — посвящено управлению духами природы. Оно добавит в игру возможность создавать расы, используя новые звериные формы и первобытную культуру. Релиз в первом квартале 2024 года;
- Eldritch Realms — добавит в игру новых монстров, расы, магические миры, локации и новое измерение. Релиз во втором квартале 2024 года.
Релиз Age of Wonders 4 состоится 2 мая на ПК, PS5 и Xbox Series. Мы уже сыграли в превью-версию стратегии и поделились впечатлениями в отдельном ролике.
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