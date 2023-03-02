Никита Михалков: первый Евразийский «Оскар» состоится в 2024 году

Премию Евразийской киноакадемии, которая станет аналогом «Оскара», планируют проводить с 2024 года. Об этом рассказал знаменитый российский режиссёр Никита Михалков.

С инициативой создания Евразийской киноакадемии и учреждения её премии, которая станет аналогом «Оскара», Михалков выступил в 2022 году. По его словам, она крайне необходима для «развития евразийского пространства».

Я не уверен, что в этом году кинопремия будет организована полностью. Не хочется замахнуться на рубль, а ударить на копейку. Хотелось бы, чтобы это произошло в следующем году. В этом надо всю подготовительную работу сделать.

Постановщик также подчеркнул, что в Евразийскую академию должны войти все кинематографические державы Евразии — Китай, Индия и Корея.