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Никита Михалков: первый Евразийский «Оскар» состоится в 2024 году

Никита Михалков: первый Евразийский «Оскар» состоится в 2024 году
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Премию Евразийской киноакадемии, которая станет аналогом «Оскара», планируют проводить с 2024 года. Об этом рассказал знаменитый российский режиссёр Никита Михалков.

С инициативой создания Евразийской киноакадемии и учреждения её премии, которая станет аналогом «Оскара», Михалков выступил в 2022 году. По его словам, она крайне необходима для «развития евразийского пространства».

Я не уверен, что в этом году кинопремия будет организована полностью. Не хочется замахнуться на рубль, а ударить на копейку. Хотелось бы, чтобы это произошло в следующем году. В этом надо всю подготовительную работу сделать.

Постановщик также подчеркнул, что в Евразийскую академию должны войти все кинематографические державы Евразии — Китай, Индия и Корея.

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