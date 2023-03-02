СМИ: в Европе всё-таки одобрят сделку между Microsoft и Activision Blizzard

Регулирующий орган Евросоюза, скорее всего, одобрит сделку между Microsoft и Activision Blizzard за $ 68,7 млрд. Об этом со ссылкой на свои источники сообщило издание Reuters.
По заверению инсайдеров, на положительное решение Еврокомиссии повлияло 10-летнее соглашение между Microsoft и Nintendo. Этот контракт обязывает корпорацию выпускать свои игры, включая Call of Duty, на японской консоли.
Также сообщается, что частичного поглощения Activision Blizzard корпорацией Microsoft точно не планируется. О подобной сделке рассказывал британский антимонопольный регулятор CMA.
По заверению журналистов, Еврокомиссия одобрит сделку между Microsoft и Activision Blizzard до 25 апреля 2023 года.
В начале февраля Microsoft запрашивала у Sony внутренние документы, чтобы выступить в суде по поглощению, однако та отказалась. А теперь, похоже, у компании нет выбора.
СМИ сообщили, что Федеральная торговая комиссия США посчитала нужным раскрытие документов Sony. Компания выступила против этого, отметив, что Microsoft запрашивает слишком крупный объём данных, но в суде с этим не согласились.
- 2 марта 2023
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