Дженна Ортега сыграет в комедии Y2K о «Проблеме 2000 года»

Как сообщают зарубежные СМИ, Дженна Ортега нашла себе ещё одну большую роль в кино. Звезда «Уэнсдей» сыграет в комедии от студии A24 под названием Y2K («Проблема 2000 года»).

Сюжет ленты развернётся в канун 2000 года. Группа подростков отправится на большую вечеринку, ожидая конца света. Вдруг компьютеры и правда начинают сходить с ума, восстают и начинают убивать всех вокруг. Героям предстоит остановить безумие ЭВМ и спасти город от вымирания.

Главные роли в Y2K должны сыграть Дженна Ортега, Джейден Мартелл («Оно»), Лаклан Уотсон («До смерти красива»), Джулиан Деннисон («Дэдпул 2») и Алисия Сильверстоун («Взрыв из прошлого»). Отмечается, что съёмки фильма идут прямо сейчас, а даты премьеры у ленты пока нет.

«Проблема 2000 года» — одно из главных технологичных опасений конца XX века. Проблема была связана с тем, что некоторые создатели программного обеспечения использовали два знака для представления года в датах. Из-за этого компьютеры в теории могли посчитать 2000 год как 1900 год, что привело бы к массовым сбоям критически важных приложений. В итоге серьёзных проблем удалось избежать благодаря вовремя принятым мерам.