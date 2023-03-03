По хоррор-игре Dead by Daylight снимут фильм ужасов

Кинокомпании Atomic Monster и Blumhouse объединились с игровой студией Behaviour Interactive для работы над экранизацией Dead by Daylight. Авторы планируют выпустить фильм ужасов по мотивам нашумевшей игры.

Судя по всему, до выхода ленты придётся подождать как минимум год: у картины пока нет даже сценариста и режиссёра. В данный момент студии ищут подходящих кандидатов для создания фильма.

Dead by Daylight — сетевой хоррор на выживание, вдохновлённый культовыми слэшерами. Команда из четырёх безоружных игроков-выживших противостоит на ограниченной карте пятому игроку-убийце. Первым нужно найти выход из локации и покинуть её как можно скорее, второму — уничтожить свои цели до того, как они сбегут. Общая аудитория проекта недавно превысила 50 млн человек.