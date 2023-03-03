Художник превратил роботов-близняшек из Atomic Heart в настоящих людей

Роботы-близняшки из Atomic Heart уже стали большим феноменом в интернете. Пользователи пишут про них свои рассказы, собирают их модельки из LEGO, а кто-то даже рисует их, превращая в настоящих людей.

Именно этим и занялся чешский художник под ником Word2_doc. Он показал человеческое обличье балерин — то, как они могли бы выглядеть в какой-нибудь экранизации. Работы художника в целом вышли органичными и понравились многим пользователям «Твиттера».

Автор нарисовал сразу две версии балерин: в финальной версии исправлена композиция и, что самое главное, добавлена куртка.

Фото: Word2

Фото: Word2

Ранее для Atomic Heart вышел мод, который снимает железные маски с девушек-андроидов. С модификацией можно узнать, как на самом деле выглядят лица балерин.