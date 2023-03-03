Вышел первый трейлер финального сезона «Наследников» от HBO

HBO выпустила первый полноценный трейлер четвёртого сезона сериала «Наследники». Авторы в очередной раз напомнили, что это будет финальный сезон во всём сериале, поэтому ставки высоки как никогда.

Видео доступно на YouTube-канале HBO Max. Права на видео принадлежат HBO.

Кроме того, авторы показали официальный постер четвёртого сезона, на котором изображены основные персонажи шоу. Премьера состоится уже 26 марта.

Постер

Фото: HBO

«Наследники» рассказывают о семье Рой, владельцах корпорации «Уэйстар Ройко». У главы семьи Логана Роя стремительно ухудшается состояние здоровья. Четверо его детей начинают готовиться к будущему без отца, и каждый из них ведёт борьбу за доминирующее положение в компании.

«Наследники» — один из самых популярных и престижных сериалов HBO. Три сезона принесли компании 48 номинаций на премию «Эмми» и 13 побед, включая статуэтку за лучший драматический телесериал.