Вышел первый трейлер финального сезона «Наследников» от HBO

HBO выпустила первый полноценный трейлер четвёртого сезона сериала «Наследники». Авторы в очередной раз напомнили, что это будет финальный сезон во всём сериале, поэтому ставки высоки как никогда.
Видео доступно на YouTube-канале HBO Max. Права на видео принадлежат HBO.
Кроме того, авторы показали официальный постер четвёртого сезона, на котором изображены основные персонажи шоу. Премьера состоится уже 26 марта.
Постер
Фото: HBO
«Наследники» рассказывают о семье Рой, владельцах корпорации «Уэйстар Ройко». У главы семьи Логана Роя стремительно ухудшается состояние здоровья. Четверо его детей начинают готовиться к будущему без отца, и каждый из них ведёт борьбу за доминирующее положение в компании.
«Наследники» — один из самых популярных и престижных сериалов HBO. Три сезона принесли компании 48 номинаций на премию «Эмми» и 13 побед, включая статуэтку за лучший драматический телесериал.
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