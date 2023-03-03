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Capcom расскажет о ремейке Resident Evil 4 и других играх 10 марта

Capcom расскажет о ремейке Resident Evil 4 и других играх 10 марта
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Capcom объявила о проведении новой презентации. Мероприятия называется Capcom Spotlight — оно пройдёт в ночь с 9 на 10 марта в 1:30 мск. Посмотреть презентацию можно будет на YouTube и Twitch.

На мероприятии точно расскажут про Monster Hunter Rise, Mega Man Battle Network Legacy Collection, Ghost Trick: Phantom Detective, Exoprimal и, конечно, про ремейк Resident Evil 4.

Видео доступно на YouTube-канале CapcomChannel. Права на видео принадлежат Capcom.

О чём конкретно расскажет Capcom, неизвестно, но можно предположить, что компания раскроет дату выхода демоверсии ремейка Resident Evil 4, поскольку до релиза игры остаётся всё меньше и меньше.

Ремейк Resident Evil 4 выйдет 24 марта на ПК, PS4, PS5 и Xbox Series.

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