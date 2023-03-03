Фанат Starfield создал 400-страничный документ об игре

Издание VG24/7 поделилось занятной информацией о фанате масштабной ролевой игры Starfield, который собрал по игре документ на 409 страниц. В нём собраны абсолютно все данные о проекте.

Документ создал геймер под ником Gokamo. Он собрал всю известную информацию и детали тайтла, включая выжимки из интервью Тодда Говарда и других разработчиков. Также в документе можно увидеть все концепт-арты и скриншоты игры.

Gokamo подчеркнул, что не собирается заполнять документ даже после того, как игра выйдет. Всю интересную информацию геймер будет постепенно вносить. А ещё геймер проставляет ссылки на все источники. Ниже можно увидеть часть из оглавления.

В VG24/7 пошутили, что Gokamo следует наградить за такой труд или вручить какую-нибудь медаль.

Starfield выйдет в этом году на ПК и Xbox Series.