Фанат Starfield создал 400-страничный документ об игре

Издание VG24/7 поделилось занятной информацией о фанате масштабной ролевой игры Starfield, который собрал по игре документ на 409 страниц. В нём собраны абсолютно все данные о проекте.
Документ создал геймер под ником Gokamo. Он собрал всю известную информацию и детали тайтла, включая выжимки из интервью Тодда Говарда и других разработчиков. Также в документе можно увидеть все концепт-арты и скриншоты игры.
Gokamo подчеркнул, что не собирается заполнять документ даже после того, как игра выйдет. Всю интересную информацию геймер будет постепенно вносить. А ещё геймер проставляет ссылки на все источники. Ниже можно увидеть часть из оглавления.
В VG24/7 пошутили, что Gokamo следует наградить за такой труд или вручить какую-нибудь медаль.
Starfield выйдет в этом году на ПК и Xbox Series.
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