LEGO представила набор с кораблём Дарта Вейдера из «Звёздных войн»

Компания LEGO представила новый набор Executor Super Star Destroyer со Звёздным суперразрушителем «Палач». Его использовал Дарт Вейдер — культовый персонаж «Звёздных войн».

Всего в модель «Палача» входит 630 деталей, а сам набор предназначен для взрослых. Обычно на LEGO-наборах стоит маленький возраст, но тут от 18 лет. Фотографии собранного «Палача» можно увидеть ниже. Цена — $ 70 (примерно 5,3 тыс. рублей).

Фото: LEGO

Фото: LEGO

Фото: LEGO

Фото: LEGO

В собранном состоянии длина корабля достигает 43 сантиметра, а высота — 14 сантиметров. Вся конструкция стоит на надёжной специальной подставке. Выход набора Executor Super Star Destroyer намечен на 1 мая.

На сайте LEGO можно посмотреть и множество других наборов по «Звёздным войнам», но «Палач» из них самый свежий.