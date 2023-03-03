LEGO представила набор с кораблём Дарта Вейдера из «Звёздных войн»

Компания LEGO представила новый набор Executor Super Star Destroyer со Звёздным суперразрушителем «Палач». Его использовал Дарт Вейдер — культовый персонаж «Звёздных войн».
Всего в модель «Палача» входит 630 деталей, а сам набор предназначен для взрослых. Обычно на LEGO-наборах стоит маленький возраст, но тут от 18 лет. Фотографии собранного «Палача» можно увидеть ниже. Цена — $ 70 (примерно 5,3 тыс. рублей).
Фото: LEGO
Фото: LEGO
Фото: LEGO
Фото: LEGO
В собранном состоянии длина корабля достигает 43 сантиметра, а высота — 14 сантиметров. Вся конструкция стоит на надёжной специальной подставке. Выход набора Executor Super Star Destroyer намечен на 1 мая.
На сайте LEGO можно посмотреть и множество других наборов по «Звёздным войнам», но «Палач» из них самый свежий.
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