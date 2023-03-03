Мрачнее и страшнее: появился ролик с геймплеем отменённой DOOM 4

Автор канала Crispies опубликовал небольшое видео, в котором можно посмотреть на концепт отменённой четвёртой части DOOM. Шутер походил на DOOM, выпущенную в 2016 году.

Примечательно, что перезапуск получился менее мрачным, чем в концепте DOOM 4. В какой-то степени проект даже можно назвать хоррор-шутером, а монстры, показанные в ролике, действительно внушают страх. В перезапуске франшизы 2016 года демоны выглядят менее устрашающими.

Видео доступно на YouTube-канале Crispies. Права на видео принадлежат Bethesda.

В студии id Software отмечали, что при разработке DOOM 4 черпали вдохновение из сюжетных шутеров на манер Call of Duty и других. DOOM 4 так и не вышла, а в 2016-м увидела свет DOOM. После неё вышла DOOM Eternal.