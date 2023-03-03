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«Чебурашка» лидирует в топе пиратских фильмов в России второй месяц подряд

«Чебурашка» лидирует в топе пиратских фильмов в России второй месяц подряд
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Компания Group-IB по просьбе издания «Бюллетень кинопрокатчика» составила список из десяти фильмов, которые пользовались популярностью у пиратов в России в феврале. В январе список возглавили «Аватар: Путь воды» и «Чебурашка». В этом месяце ситуация иная.

Первое место по-прежнему удерживает «Чебурашка», а вот на второй позиции расположился фильм «Аферисты». Третью строчку заняла лента «Крушение». В топе появился сиквел «Чёрной Пантеры» — в январе его не было. К удивлению, вторая часть «Аватара» в топ-10 даже не вошла.

Топ самых популярных фильмов у пиратов в России в феврале

  1. «Чебурашка»
  2. «Аферисты»
  3. «Крушение»
  4. «Вавилон»
  5. «Непослушник 2»
  6. «Чёрная пантера: Ваканда навеки»
  7. M3ГАН
  8. «Кит»
  9. «Меню»
  10. «К тебе или ко мне?»
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