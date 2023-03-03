«Чебурашка» лидирует в топе пиратских фильмов в России второй месяц подряд
Поделиться
Компания Group-IB по просьбе издания «Бюллетень кинопрокатчика» составила список из десяти фильмов, которые пользовались популярностью у пиратов в России в феврале. В январе список возглавили «Аватар: Путь воды» и «Чебурашка». В этом месяце ситуация иная.
Первое место по-прежнему удерживает «Чебурашка», а вот на второй позиции расположился фильм «Аферисты». Третью строчку заняла лента «Крушение». В топе появился сиквел «Чёрной Пантеры» — в январе его не было. К удивлению, вторая часть «Аватара» в топ-10 даже не вошла.
Топ самых популярных фильмов у пиратов в России в феврале
- «Чебурашка»
- «Аферисты»
- «Крушение»
- «Вавилон»
- «Непослушник 2»
- «Чёрная пантера: Ваканда навеки»
- M3ГАН
- «Кит»
- «Меню»
- «К тебе или ко мне?»
Комментарии
- 3 марта 2023
-
12:42
-
12:39
-
12:00
-
11:25
-
10:27
-
09:43
-
09:02
-
08:37
-
01:54
-
01:24
-
00:52
-
00:40
-
00:09
- 2 марта 2023
-
21:49
-
21:38
-
21:37
-
21:17
-
21:02
-
20:46
-
20:37
-
20:24
-
20:17
-
19:56
-
19:35
-
19:05
-
18:50
-
18:31
-
18:30
-
18:18
-
17:49
-
17:47
-
17:12
-
16:41
-
16:16
-
15:49
Партнерский контент