«Чебурашка» лидирует в топе пиратских фильмов в России второй месяц подряд

Компания Group-IB по просьбе издания «Бюллетень кинопрокатчика» составила список из десяти фильмов, которые пользовались популярностью у пиратов в России в феврале. В январе список возглавили «Аватар: Путь воды» и «Чебурашка». В этом месяце ситуация иная.

Первое место по-прежнему удерживает «Чебурашка», а вот на второй позиции расположился фильм «Аферисты». Третью строчку заняла лента «Крушение». В топе появился сиквел «Чёрной Пантеры» — в январе его не было. К удивлению, вторая часть «Аватара» в топ-10 даже не вошла.

Топ самых популярных фильмов у пиратов в России в феврале