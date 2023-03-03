В России могут подорожать или исчезнуть премиальные смартфоны iPhone и Samsung Galaxy

В конце февраля США в рамках нового пакета санкций запретили поставки в Россию смартфонов дороже $ 300. Иностранные посредники уже начали отказываться от поставки iPhone в РФ по параллельному импорту. В итоге некоторые модели смартфонов среднего и премиум-сегментов могут исчезнуть с российских прилавков или вырасти в цене, сообщают «Известия» со ссылкой на источник на рынке потребительской электроники.

Из-за запрета на поставки в РФ аппаратов дороже $ 300 часть посредников с Ближнего Востока, помогавших отечественным компаниям закупать устройства для поставок в страну по параллельному импорту, уведомили партнёров об отказе. Пока отказов от сотрудничества со стороны крупных зарубежных поставщиков не было, но это, скорее всего, вопрос времени.

Как отмечают эксперты, санкции могут коснуться не только смартфонов из США, но вообще всех аппаратов, где используются американские патенты и технологии. А это практически все гаджеты, в том числе китайские и южнокорейские.

В Минпромторге уточнили, что новые ограничительные меры могут оказать краткосрочный эффект при перестройке логистических цепочек, но дефицита и роста цен на премиальные смартфоны в ведомстве не ожидают. Не видит проблемы и менеджер одного из российских дистрибуторов: схем организации параллельного импорта великое множество.