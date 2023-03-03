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Сообщения о запрете «Доты 2» оказались фейком

Сообщения о запрете Dota 2 оказались фейком
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3 марта уже в очередной раз некоторые российские СМИ начали сообщать о блокировке Dota 2. О бане культовой экшен-стратегии якобы заявила директор Лиги безопасного интернета и член Общественной палаты России Екатерина Мизулина в своём телеграм-канале.

Запись в фейковом Telegram-канале

Запись в фейковом Telegram-канале

Фото: Telegram

Как и во многих подобных случаях, новость оказалась обыкновенным фейком. Указанный выше телеграм-канал не принадлежит чиновнице: он используется кем-то другим и публикует недостоверную информацию от имени другого человека.

Это опровергла в том числе и сама Екатерина Мизулина в своём официальном канале. В последнее время она практически каждый день сообщает о том или ином фейке, который ей адресуют.

Официальный аккаунт Екатерины Мизулиной в Telegram

Официальный аккаунт Екатерины Мизулиной в Telegram

Фото: Telegram

Сейчас в России нет планов по блокировке Dota 2 и других популярных видеоигр.

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