«Нападение на Рио Браво» с Александром Невским официально покажут в России

Уже 31 марта фильм «Нападение на Рио Браво» выйдет и в России. Посмотреть новую картину с российским актёром Александром Невским можно будет на «Кинопоиске» — об этом портал сообщил в новости о грядущих премьерах.

Фото: Kinopoisk

События «Нападения на Рио Браво» разворачиваются в 1873 году в Восточном Техасе. Таинственный русский стрелок приходит на помощь местному шерифу, который борется с кровожадной бандой преступников. Вместе с Невским в фильме сыграли Оливье Грюнер («Китайский городовой») и Джо Корнет — он же выступил и режиссёром картины.

Интересно, что изначально лента получала высочайшие отзывы всё на том же «Кинопоиске» — в какой-то момент фильм дошёл до невероятных 9,4/10. Впоследствии администрация сайта скрыла рейтинг фильма, и он до сих пор там не появился.