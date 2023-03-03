Видео: Брюс Уиллис впервые вышел на публику после новостей о деменции актёра

В середине февраля жена культового актёра Брюса Уиллиса подтвердила, что он болен лобно-височной деменцией. Тогда же выяснилось, что фазия (расстройство речи) — один из нескольких симптомов этого недуга. После этого актёр не выходил на люди, но недавно его заметили на улицах Лос-Анджелеса.
Об этом сообщила британская газета Daily Mail. Отмечается, что Уиллис был одет в синий свитер, чёрные джоггеры и шерстяную шапку во время прогулки с двумя друзьями в Лос-Анджелесе. Посмотреть отрывок с Уиллисом можно ниже с отметки 0:40.
Видео доступно на YouTube-канале Celebrity Fanpage HKI. Права на видео принадлежат Celebrity Fanpage HKI.
О сложностях со здоровьем Брюса Уиллиса стало известно ещё год назад. Тогда же актёр объявил о завершении своей карьеры.
- 3 марта 2023
-
15:42
-
15:39
-
15:23
-
15:20
-
14:57
-
14:31
-
14:24
-
13:58
-
13:40
-
13:16
-
13:02
-
13:01
-
12:42
-
12:39
-
12:00
-
11:25
-
10:27
-
09:43
-
09:02
-
08:37
-
01:54
-
01:24
-
00:52
-
00:40
-
00:09
- 2 марта 2023
-
21:49
-
21:38
-
21:37
-
21:17
-
21:02
-
20:46
-
20:37
-
20:24
-
20:17
-
19:56