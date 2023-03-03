Видео: Брюс Уиллис впервые вышел на публику после новостей о деменции актёра

В середине февраля жена культового актёра Брюса Уиллиса подтвердила, что он болен лобно-височной деменцией. Тогда же выяснилось, что фазия (расстройство речи) — один из нескольких симптомов этого недуга. После этого актёр не выходил на люди, но недавно его заметили на улицах Лос-Анджелеса.

Об этом сообщила британская газета Daily Mail. Отмечается, что Уиллис был одет в синий свитер, чёрные джоггеры и шерстяную шапку во время прогулки с двумя друзьями в Лос-Анджелесе. Посмотреть отрывок с Уиллисом можно ниже с отметки 0:40.

Видео доступно на YouTube-канале Celebrity Fanpage HKI. Права на видео принадлежат Celebrity Fanpage HKI.

О сложностях со здоровьем Брюса Уиллиса стало известно ещё год назад. Тогда же актёр объявил о завершении своей карьеры.